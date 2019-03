32 Wiener Neustädter Unternehmerinnen und Unternehmer waren der Einladung gefolgt und bekamen von Bürgermeister Klaus Schneeberger, Kultur- und Tourismusstadtrat Franz Piribauer und Geschäftsführer Guido Wirth die Zertifikate überreicht.

"Sie alle haben sich über Monate und Jahre hinweg intensiv vorbereitet, um bei der kommenden Landesausstellung kompetenter Partner sein und die Gäste informieren zu können. Sie alle haben sich mit eigenen Ideen und Projekten eingebracht und dafür gesorgt, dass bereits im Vorfeld die Begeisterung für die Landesausstellung in die Bevölkerung getragen wird. Dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen - denn nur im Miteinander und durch Ihr Mittun können und werden die nächsten neun Monate ein durchschlagender Erfolg für die Stadt und die Region werden", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

63 Unternehmer dabei

Das Stadt-Land-Partner-Programm war an Gastronomiebetriebe, Beherbergungsbetriebe, Handels- und Dienstleistungsbetriebe sowie an sonstige Betriebe und Personen mit Kontakt zu den Gästen gerichtet. 63 Wiener Neustädter Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen am Programm teil und stehen als kompetente Gastgeber und Berater zur Verfügung. Ihnen wurden im Vorfeld die wichtigsten touristischen und kulturellen Angebote in der Stadt und der Region vermittelt, Einblick in die Standorte und das Programm geboten sowie Werbemittel und Schaufenster-Dekoration zur Verfügung gestellt.