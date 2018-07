Rund neun Monate vor der offiziellen Eröffnung rüstet man sich auch in Schwarzenbach für die NÖ Landesausstellung im kommenden Jahr: Vor kurzem fand hier der Spatenstich für zwei weitere Bauten statt. Besucher können im nächsten Jahr den mit Werkzeugen der Keltenzeit ausgestatteten Erbauern über die Schulter schauen.

Den Museumsturm können Besucher jederzeit auch ohne Führung besuchen - vorausgesetzt, sie haben eine 1-Euro-Münze fürs Drehkreuz mit dabei. Samstags, sonntags und feiertags hat das Turmcafé geöffnet. | Stangl

Die praktischen Errichtungsarbeiten hat die Gemeinde Schwarzenbach dem VIAS, dem Vienna Institute for Archaeological Science, anvertraut. Es handelt sich um zwei große Schwellbauten auf Fundamentsteinlagen mit Längen von etwa 10 und 12 Metern. Beide Gebäude werden als Langhäuser mit Satteldächern aus Lärchenschindeln ausgeführt.

Die Neubauten liefern dem Team des VIAS erneut die Gelegenheit, eisenzeitliche Handwerkspraktiken und Holzverbindungstechnologien im Sinne der experimentellen Archäologie zu erforschen.

Mit zusätzlichen Führungen jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat will die Marktgemeinde Anreize für einen Besuch des archäologischen Freilichtmuseums, der keltischen Wallanlage sowie des Museumsturms schaffen.

Wer mehr über das Leben und Treiben der Kelten erfahren will, kann in wenigen Wochen auch schon zu den Keltentagen am 18. und 19. August kommen. Keltengruppen aus ganz Europa leben da den Alltag ihrer Vorfahren nach.