Bad Schönau will sich im Rahmen der NÖ Landesausstellung in Wiener Neustadt als „Kraftquelle“ präsentieren. ÖVP-Bürgermeister Feri Schwarz sagt im Gespräch mit der NÖN: „Es hat sich über Wiener Neustadt hinaus eine positive Dynamik entwickelt. Man sieht, dass sich in den Gemeinden etwas bewegt.“

Auf Bad Schönau bezogen bedeutet das, dass sich die Gemeinde deshalb nicht nur als Gesundheitsort, sondern auch als „erzählendes Dorf“ zeigenwird.

Die „erzählenden Bücher" erwiesen sich als besonders wandelbar – egal ob als Bühne oder als interaktives Buch.

Unter dem Motto „Kraftquelle & Inspiration“ wird der Fokus vor allem auf Bestehendes gelegt. So sollen die schon vorhandenen „Erzähleinrichtungen“, die im Zuge des Erzählkunstfestivals „fabelhaft“ mit Folke Tegetthoff in den letzten Jahren in den Ort gekommen waren, genutzt werden. Gemeint sind damit die Zeichen, Bänke, Pulte und erzählenden Bücher, die teilweise schon jetzt das Ortsbild prägen. Angedacht ist, eventuell noch einzelne weitere „erzählende“ Elemente am Boden als Ergänzung zu installieren, um so ein verdichtetes und erlebbares Angebot zu gestalten.

Um die Verknüpfung zum Achsen-Thema „Landgeschichte(n) und „Kraftquelle“ herzustellen, sollen die erzählenden Elemente auch bei geführten Themen-Spaziergängen, die im Ortsgebiet und dem Kurpark stattfinden sollen, eine Rolle spielen.

Die einzelnen Elemente, aber auch Einrichtungen in den Kurbetrieben wie zum Beispiel der Wassersprudel im Haus „Landsknechte“ sollen in diese Themenwege eingebunden werden.

Außerdem wird überlegt, das Angebot um den „Weg der Blicke“ und den Ernst Ferstl Gedankenweg zu ergänzen. Auf der Beschilderung sind immer wieder Aphorismen und Gedanken von Ernst Ferstl zu finden.

Auch das geplante „sco2narium“ soll in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Wie berichtet, wird es bis zur Eröffnung der Landesausstellung im Frühjahr 2019 zwar nicht fertiggestellt sein, seine Wirkung soll es aber dennoch haben.

Die Gemeinde möchte nämlich im Umfeld der „sco2narium“-Baustelle einen Bereich gestalten, in dem Auskunft über das Projekt und das natürliche Bad Schönauer Heilmittel gegeben wird.