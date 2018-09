WIENER NEUSTADT Seit vergangenem Herbst ist die Vereinigung Österreichischer Peacekeeper auch in Wiener Neustadt aktiv: Auf Initiative von Bereichsleiterin Irene Valina findet viermal pro Jahr ein „Jour Fixe“ statt, zu den Vorträgen im Café Nuovo kommen zumeist rund 30 Gäste. Für das kommende Jahr hat sich Valina etwas Großes vorgenommen: Sie hat das Bundestreffen der Österreichischen Peacekeeper in die Stadt geholt (24. bis 26. Mai).

Die jährliche Zusammenkunft hätte planmäßig 2019 in Salzburg stattfinden sollen. Valina war es jedoch ein Anliegen, die Blauhelm-Kollegen im Jahr der Landesausstellung in die Stadt zu bringen. „Die Vorbereitungen laufen schon seit Herbst“, sagt Valina. Geplant sind u.a. ein Konzert der Militärmusik am Hauptplatz, eine Führung durch die Landesausstellungs-Standorte sowie ein Festakt und ein Festgottestdienst in der MilAk.

| NOEN

Dem Aufruf der Stadt, nach Möglichkeit größere Treffen im Jahr der NÖ Landesausstellung nach Wiener Neustadt zu holen, sind bislang übrigens nicht nur die Peacekeeper gefolgt: So richtet etwa die Studentenverbindung der Babenberger im kommenden Jahr eine 111-Jahr-Feier aus, anstatt heuer den 110. Geburtstag groß zu feiern. Die evangelische Kirche lässt den Kirchentag 2019 in Wiener Neustadt stattfinden und die FH veranstaltet im kommenden Jahr ein Forschungsforum.