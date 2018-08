Das Motto „Welt in Bewegung“ hat bei Susanne Ball schon bei der Präsentation der NÖ Landesausstellung im Stadttheater vergangenen Herbst etwas in Bewegung gesetzt: Die Kreativität.

„Ich hatte mir schon öfter überlegt, Schmuck mit den Wahrzeichen der Stadt zu gestalten. Als ich im Stadttheater ‚Welt in Bewegung‘ gehört habe, habe ich mir gedacht, das könnte etwas sein, das man nett umsetzen kann“, erzählt die Goldschmiedin und Schmuckkünstlerin im Gespräch mit der NÖN.

Aus der Idee wurden bald erste Entwürfe, und mittlerweile ist eine ganze Kollektion mit dem Namen „Wiener Neustadt – move it!“ daraus enstanden.

Drei Motive – Ballon, Fahrrad (in Damen- und Herren-Ausführung) und Flugzeug – stehen für die Bewegung, drei weitere Motive zeigen Wahrzeichen der „Allzeit Getreuen“: Den Dom, den Wasserturm und die Militärakademie.

Wahrzeichen und Fahrzeuge können auf unterschiedliche Art getragen werden: Es wird Ohrringe, Armschmuck, Halsschmuck und Manschettenknöpfe geben – in unterschiedlichen Ausführungen. „Die Kollektion ist standardmäßig in Silber erhältlich, auf Wunsch können die Schmuckstücke aber auch in Gold angefertigt werden“, sagt Ball.

Erhältlich sein werden die Schmuckstücke spätestens zur Landesausstellung.