Um die Gemeinden der Landesausstellung im Umland auch ohne Auto erkunden zu können, hat die Stadt gemeinsam mit SEGWAY Wiener Neustadt und der Familienarena Bucklige Welt-Wechselland 20 E-Bikes (80 Kilometer Reichweite) angeschafft.

Ausgehend von der Neunkirchner Straße ist die Region mit den E-Bikes ohne große Anstrengung in jeder Himmelsrichtung zu erreichen.

NOEN

„Man kann nicht nur die Ausstellungshighlights in der Stadt wie Kasematten, Museum St. Peter an der Sperr, Neukloster, Theresianische Militärakademie und EVN-Schaukraftwerk erkunden, sondern auch die teilnehmenden Regionen wie Schneebergland, Welterberegion Semmering-Rax, Wiener Neustädter Kanal und Bucklige Welt-Wechselland“, so die beiden ÖVP-Stadträte Franz Dinhobl und Franz Piribauer sowie E-Mobilitätsbeauftragter ÖVP-Gemeinderat Franz Hatvan.