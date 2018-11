2023 feiern die Kapuziner, dass sie seit 400 Jahren in Wiener Neustadt sind. Das war für die Gemeinschaft um Provinzvikar Bruder Marek Krol der Anlass, bereits für die Landesausstellung 2019 ein Konzept zu entwickeln. Motto: „Christen in Bewegung“.

Konkret soll der Klostergarten, der direkt an der Stadtmauer liegt, neu gestaltet werden. 2019 sollen dort zwei Hausesel einziehen, eine Gartenbahn Spaß für Kinder bieten und neue „Orte der Stille“ gestaltet werden. Der Zutritt wird dann auch durch die bisher geschlossene Tür in der Bahngasse möglich sein. Im Sinne der Ökologie und der Schöpfungsverantwortung werden außerdem sechs vier Meter hohe Schwarzföhren im Garten gepflanzt. Sie ersetzen die Fichten, die gefällt werden mussten, da Gefahr im Verzug war.

| NOEN

Auch alten Obstsorten haben sich die Kapuziner verschrieben – so wird neben vielen bereits bestehenden Obstbäumen künftig ein Vereinsdechantsbirnenbaum im Garten zu finden sein. Finanziert werden soll die Umgestaltung über den Orden beziehungsweise über Spenden. Eine genaue Summe will die Gemeinschaft nicht nennen. Aber: „Viele Arbeiten werden in Eigenleistung und durch Hilfe von Unterstützern erledigt werden“, so Bruder Marek.

Er erklärt im NÖN-Gespräch, dass die Kapuziner mit ihrem Konzept einen nachhaltigen Beitrag für das religiöse und kulturelle Leben der Stadt und der Region leisten wollen. Dazu passt auch, dass die Gemeinschaft derzeit die Umsetzbarkeit eines weiteren Vorhabens prüft: Die „Rückkehr“ der Neustädter Madonna. Die Statue wurde 1953 an das Kunsthistorische Museum verkauft. Für die Landesausstellung soll eine originalgetreue Kopie angefertigt werden – sofern es die Finanzierung zulässt.