Zwei Tage lang feiern „Stadt und Land mitanand“ die Eröffnung der NÖ Landesausstellung.

Am Wochenende des 30. und 31. März‘ findet das große Regionsfest im Festzelt in der Lederergasse statt. An diesen beiden Tagen dreht sich alles um Musik, Kulinarik und Handwerk aus Wiener Neustadt und den Regionen Bucklige Welt-Wechselland, Schneebergland, Welterberegion Semmering-Rax und Wiener Neustädter Kanal. Neben musikalischen Beiträgen aus Stadt und Land warten auf die Besucher kulinarische Schmankerl und die Präsentation alter Handwerksarten.

Schranz

Der Samstag steht musikalisch ganz im Zeichen der Region, am Abend bietet das SUB Unterhaltung für die Jugend.

Am Sonntag startet das Regionsfest mit einem Festgottesdienst im Stift Neukloster. Anschließend erfolgt ein Festzug in Tracht zum Festzelt, wo das ORF NÖ-Frühschoppen mit der NÖ Militärmusik und den Neustädter „Kuchlbankbuam“ über die Bühne geht.

Natürlich wird auch ein Kinderprogramm für die Jüngsten geboten.