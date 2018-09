In Lanzenkirchen fanden in der Vorwoche Dreharbeiten statt. Konkret drehte WNTV mit Schülern des Bildungszentrums Sta. Christiana in Frohsdorf Szenen, die künftig am neuen „Bourbonen-Weg“ über einen Code am Handy abrufbar sein werden.

Melanie Gremmel und Petra Kurz zeigen, wie das Leben in der Klosterschule einst war. | Schmidt

Acht Hauptdarsteller aus den höheren Schulen, die die unverbindliche Übung „Darstellendes Spiel“ besuchen, und 16 Schüler aus der Volksschule standen vor der Kamera. Die Dialoge dazu hat Lehrerin Margit Belloschitz in Zusammenarbeit mit WNTV und der Gemeinde geschrieben. Ihre Kollegin Linda Lorenz war für die Ausstattung zuständig und konnte in Möllersdorf originalgetreue Kostüme ausfindig machen.

Der Unterortplatz in der Wiener Neustädter Straße mit Brunnen und Bushaltestelle wird anlässlich der bevorstehenden NÖ Landesausstellung in Wiener Neustadt neu gestaltet. Die französische Bourbonen-Lilie ist dabei wesentliches Gestaltungselement. | Schmidt

Gedreht wurde am Sta. Christiana-Schulareal (in der Schule, dem Garten und der Kapelle), am Lilienhof und auch am Friedhof.

Roland Vogl, Markus Graser, Daniel Artner und Gerhard Binder von der Firma KPV arbeiten bei der Neugestaltung des Unterortplatzes | Schmidt

Am Lilienhof entstanden etwa die Szene, in der der Bürgermeister mit dem Grafen von Chambor über die Gründung einer Knabenschule spricht. Am Friedhof wird bei den Gräbern von Wilhelm Isidor, Eugenius Marquigny, Dr. Joachim Barrande und dem Grafen von Montbel die Geschichte des Orts beleuchtet.

Die Zwischentexte wird übrigens Schauspieler Christoph Dostal sprechen. Die Drehorte sind Teil des „Bourbonen-Wegs“, der sich ausgehend vom Grand Hotel bis auf den Lanzenkirchner Hauptplatz mit Mariensäule, Pfarrkirche oder Gemeindeamt erstreckt.

Auf den Tafeln, die den neuen Weg beschildern werden, wird die Geschichte der jeweiligen Objekte auf Deutsch und auf Französisch dargestellt werden. Die Gemeinde hat vor, den „Bourbonen-Weg“ noch in diesem Herbst zu eröffnen – wann genau und in welchem Rahmen steht aber noch nicht fest.