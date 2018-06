Auf der einen Seite eine Sackgasse („Am Kanal“ wird hier unterbrochen), auf der anderen der Anfang des Neustädter Kanals - und mittendrin, etwas versteckt, hinter einem unauffälligen Zaun, das Kraftwerk Ungarfeld.

Zur Landesausstellung öffnet das Kleinod am Kanal seine Türen: Im Garten, sagt EVN-Mann Georg Rigele beim NÖN-Lokalaugenschein, sollen (nicht nur) Kinder spielerisch vor Augen geführt bekommen, wie vor 100 Jahren die Wasserwege in der Stadt umgeplant wurden, als das Kraftwerk gebaut wurde. Im Gebäude selbst wird es den Original-Generator und die Original-Turbine zu sehen geben, die ab 1917 zum Einsatz kamen. Als Draufgabe soll es einen Bildschirm mit Live-Übertragung aus dem Kraftwerk im Akademiepark geben – wo die 100 Jahre alten Teile noch laufen.

Das Kraftwerk Ungarfeld ist mit größeren Ereignissen der Geschichte eng verbunden: Erbaut wurde es während des Ersten Weltkrieges u.a. von italienischen Kriegsgefangenen. Im Zweiten Weltkrieg wurde es von Bomben getroffen, das Wohngebäude (im Gegensatz zu heute waren damals ständig mehrere Arbeiter vor Ort) zerstört.

Für Georg Rigele hat das geschichtsträchtige Kraftwerk jedoch auch – passend zum Motto der Landesausstellung „Welt in Bewegung“ – einen festen Platz in der Zukunft: „Für die EVN ist die Elektro-Mobilität ein großes Thema, da sind die Wasserkraftwerke von größter Bedeutung bei der Strom-Erzeugung, weil sie berechenbar und kontinuierlich Energie liefern.“ So wie das Ungarfeld-Kraftwerk seit 1917.