Dank ihrer Aussichtsplattform entwickelte sich die in der Rotte Pesendorf stehende Windkraftanlage bereits in den letzten Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel. Seit ihrer Eröffnung wagten schon rund 17.500 Besucher den Aufstieg zu der in 60 Meter Höhe gelegenen, rundum verglasten Plattform.

Anlässlich der NÖ Landesausstellung wird das Angebot nun erweitert, wie Geschäftsführer Peter Ramharter gegenüber der NÖN erklärt: „Wir haben uns in die Aufnahme bei der NÖ Card beworben, dadurch können NÖ-Card-Besitzer so oft sie wollen kostenlos auf unser Windrad, das sollte ab 2019 funktionieren. Das bedeutet auch, dass wir von April bis Oktober Samstag und Sonntag für Besichtigungen offen halten.“

Vor Ort werden Informationstafeln installiert, zusätzlich soll es Sonderveranstaltungen geben: Vorgesehen sind unter anderem Vollmondführungen, ein erweiterter „Tag des Windes“ ein Kunstworkshop, „Lebende Bilder“ (Einblicke in die Umgebung, wie sie nur vom Windrad aus möglich sind) und mehr.

Nicht von so weit her sichtbar, aber dafür umso sehenswerter ist die trutzig wirkende Wehrkirche Lichtenegg. Die um 1200 erbaute Kirche wurde im 15. Jahrhundert zu einer Wehranlage mit Turm ausgebaut.

Spätestens zu Beginn der NÖ Landesausstellung steht beim Eingang ein QR-Code zur Verfügung, mit dessen Hilfe alles Wissenswerte über die Wehrkirche in Erfahrung gebracht werden kann.