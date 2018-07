NÖN: Die Landesausstellung 2019 findet in Wiener Neustadt statt. Wie kann die Region hier teilhaben und „mitnaschen“?

Markus Fürst: Die Botschaft im Vorfeld wird sein: Wenn du dir die Landesausstellung in Wiener Neustadt ansiehst, nimm‘ dir viel Zeit mit - die Region hat viel zu bieten. Wir setzen auch darauf, dass viele Gäste zum ersten Mal kommen. Aus Erfahrung wissen wir: Rund ein Drittel der Besucher einer Landesausstellung war noch nie in der Region - das ist die große Chance.

Die „Wiener Alpen“ reichen vom Piestingtal über die Bucklige Welt bis ins Wechselland. Wie lässt sich das gemeinsam vermarkten?

Fürst: Es ist wichtig, klare Botschaften zu haben. Wir haben vor zwei Jahren begonnen, mit Themenachsen in die Positionierung zu gehen: Die Bucklige Welt steht für Genuss und Landgeschichten, das kulturelle Angebot findet man in der Region Semmering/Rax, Bewegung in der Natur im Schneebergland und Piestingtal. Wir hören immer wieder: „Haben tun wir eh alles“ - aber der Bauchladen ist nicht das, was bei einer Landesausstellung attraktiv rüberkommt.

Wie wollen Sie erreichen, dass nachhaltig mehr Besucher kommen und nicht nur 2019?

Fürst: Der Effekt, den wir erreichen wollen ist, dass die Gäste 2019 schnuppern kommen - und ab 2020 wieder kommen. Ich sage bewusst nicht ,Stammgast‘, die Zeiten der Stammgast-Loyalität, dass jeder 30 Jahre in den gleichen Ort führt, sind vorbei. Aber ich sehe die Chance, dass wir für einen Kurzurlaub interessant bleiben und jemand immer wieder kommt für ein paar Tage.

Wie erreicht man das?

Fürst: Indem man Dinge nicht entwickelt, weil die Landesausstellung stattfindet, sondern weil sie die Region weiterbringen und das Profil schärfen.

Mancherorts hat die Landesausstellung Euphorie ausgelöst. Müssen Sie manchmal Erwartungen bremsen, was die Ausstellung zB für einzelne Orte bringen kann?

Fürst: Jetzt nicht mehr. Ich will nicht von Goldgräberstimmung sprechen, aber vor zwei Jahren war die Erwartung da, dass mit der Landesausstellung die großen Budgettöpfe kommen. Mittlerweile sind die Zugänge sehr realistisch. Es gibt tolle Projekte, es gibt Förderschienen - es entsteht aber nichts nur für die Landesausstellung.