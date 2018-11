Lichtenegg, Pitten, Katzelsdorf oder Edlitz – all diese Orte und einige mehr verbindet eines: Sie alle haben sogenannte „Wehrkirchen“, also Kirchen, die in Kriegszeiten als Zufluchtsort für die Bevölkerung dienten. Um die Geschichte dieser Bauten anschaulich erzählen zu können, wurde eine bestehende Wehrkirchen-Ausstellung bei der Pfarrkirche Edlitz nun völlig modernisiert und erweitert – und das bereits mit Blick auf die Landesausstellung im kommenden Jahr.

| NOEN

Zusammengetragen hat die Ausstellung einst Roman Lechner, ehemaliger Tourismusobmann. Die Kulturwissenschafterin Doris Prenn hat die Räumlichkeiten völlig neu gestaltet und macht sie auch hör- und sehbehinderten Menschen zugänglich. Neben Bildern und Ansichten der Kirchen findet sich übrigens auch die erste offizielle Wanderkarte der Region in den Räumlichkeiten. Sie dürfte rund um das Jahr 1900 gestaltet worden sein.

„Ich habe große Freude mit der Ausstellung, in der sehr genau und mit vielen Details die Geschichte der Wehrkirchen erzählt wird“, sagt Edlitz‘ Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP). Nach Vereinbarung kann man die Ausstellung schon besichtigen. Mit Beginn der NÖ Landesausstellung wird die Ausstellung ganztägig offen sein, der Eintritt ist frei.