Mit Schülern der Neuen Mittelschule Europaschule und Bilingual Highschool ging Fotograf Günter Tschank in den letzten Wochen auf „Fotojagd“, gleichzeitig wurden von „Foto Tschank“ auch sechs Kameras zur Verfügung gestellt.

Neben der „eigenen“ Schule wurde unter anderem in der MilAk, am Hauptplatz oder im Flugmuseum geknipst. Günter Tschank unterstützte die Schüler dabei mit Tipps und Tricks. „Die Kinder waren mit großer Begeisterung dabei, sie hatten sichtlich großen Spaß. Die Qualität der entstandenen Bilder ist wirklich gut“, so der Fotograf zur NÖN.

Die Bilder werden nun in zwei große Collagen umgewandelt und ausgedruckt. Das entstandene Werk soll dann im Rahmen der NÖ Landesausstellung präsentiert werden.