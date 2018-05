Interesse an Geschichte, Kunst und Kultur ist ebenso Grundvoraussetzung wie die Freude am Umgang mit Menschen und ein freundliches Auftreten. Und: Etwas Zeit sollte man auch mitbringen, wenn man einer der „Stadtvermittler“ werden will, die 2019 Besucher durch die Stadt führen.

Von den 70 Personen, die die Ausbildung gestartet haben, werden 35 bis 40 ausgewählt, die später als „Stadtvermittler“ tätig sein werden. Neben Führungen zu den Ausstellungsstandorten und Kooperationspartnern stehen auch theoretische Einheiten wie etwa die Schulung im Umgang mit Gruppen und ein Kurs im „Storytelling“ (Geschichtenerzählen) am Plan.

Wieso wird man zum Stadtvermittler? „Ich habe generell ein großes Interesse für Geschichte und als Neustädterin auch ein großes Interesse für die Geschichte der Stadt“, sagt Eva Höggerl. Die Schülerin der fünften Klasse am BG Babenbergerring ist einer der jüngeren Stadtvermittler. Siegbert Altendorfer zählt hingegen zu den erfahreneren Semestern: Im kleinen Kreis hat er immer wieder Kunden durch Wien geführt. Bald wird er Neustadt (re-)präsentieren: „Die Historie der Stadt ist mir seit Kindertagen bekannt.“