Gemeinsam mit Gerhard Proksch bildet Beat Gugger das inhaltliche Team der heurigen Landesausstellung. Passend zum Motto waren die beiden rund zwei Jahre „in Bewegung“ – sie haben u.a. Museen und Archive abgeklappert, um die Objekte für die beiden Ausstellungsorte in den Kasematten und St. Peter/Sperr zusammenzusuchen.

„1.600 Objekte haben wir uns angeschaut, für die Ausstellung werden es rund 1.000 sein“, sagt Beat Gugger im Gespräch mit der NÖN. Aus zwei Jahren Reise und Recherche werden so zwei Stunden Ausstellung für die Besucher.

Fokus auf Friedrich III., Mobilität und Industrie

Die Objekte, sagt Gugger, waren der Startpunkt für die Geschichte, die bei der Ausstellung erzählt wird: „Wir werden eine Wiener Neustädter Geschichte erzählen. Immer mit einem globalen Blick, wobei Neustadt der Ausgangspunkt für alles ist.“ Geschichtsstunde sollte man sich aber keine erwarten: „Wir machen eine Ausstellung, die gar nicht so sehr in die Tiefe gehen muss, sondern eine gewisse Flughöhe hat. Die großen Schwerpunkte sind neben der Mobilität die Zeit der Residenz Friedrich III. und die Industrie.“

Dass Gugger selbst kein Neustädter ist, sieht er eher als Vor- denn als Nachteil: „Ich habe schon ein paar Projekte gemacht, wo ich an Orte gekommen bin, von denen ich nichts wusste. Eine Ausstellung zu machen, erfordert Fokussierung und Pointierung – gerade das fällt aber oft schwer, wenn man zu nah am Thema dran ist. Da ist es fast von Vorteil, wenn man von außen kommt und unvoreingenommen hinschaut, was spannend sein könnte.“

Älteste Geschäftsbücher aus ganz Österreich

Einige Highlights kann Gugger bereits verraten: So wird es ein „richtig gutes Austro-Daimler-Auto“ zu sehen geben. Von Friedrich III. werden u.a. ein Notizbuch und ein Gebetbuch gezeigt, zudem Leihgaben aus Lissabon, der Heimat seiner Frau, Kaiserin Eleonore.

| NOEN

Ein Highlight sind die Geschäftsbücher von Alexius Funck, Handelsherr und Neustädter Bürgermeister – die ältestesten Geschäftsbücher aus ganz Österreich, wie Gugger sagt: „Die haben sich eigentlich nur erhalten, weil sein Nachfolger in Konkurs gegangen ist und die Bücher beschlagnahmt worden sind. Die Bücher selbst sind schon ein paar Mal gezeigt worden – aber wir haben jetzt hineingeschaut, was da eigentlich alles drin steht ...“