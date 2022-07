Erfolge für die Wiener Neustädter Bezirks-Wehren in der Buckligen Welt

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Nach zweijähriger Durststrecke war es am Wochenende wieder soweit: Fast 8.000 sportliche Feuerwehrleute duellierten sich bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Tulln. Antreten konnten die jeweils neunköpfigen Mannschaften in den Bewerben Bronze und Silber: Während bei Ersterem alle Mitglieder ihre Position während des Wettkampfs kennen, entscheidet beim Bewerb in Silber das Los über die Position.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiesmath mit NÖN-Vizechefredakteurin Eva Hinterer, NV-Generaldirektor Stefan Jauk, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer sowie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Foto: Erich Marschik; Gemeinde Waldegg

Die Bewerbsgruppen aus dem Bezirk Wiener Neustadt konnten einmal mehr beachtliche Erfolge einfahren. Im Bewerb „Bronze ohne Alterspunkte“ wurde die FF Wiesmath Zweiter, gefolgt von Weißes Kreuz (Platz fünf) und Schlag (Platz 16). Bei „Bronze mit Alterspunkten“ erreichten Maltern 3, Frohsdorf 2 und Schwarzenbach 2 die Ränge 23, 33 und 54. Erfolgreich waren auch die Wehren Lichtenegg und Wiesmath, die die Ränge vier und fünf bei „Silber ohne Alterspunkte“ erreichte sowie die Damen-Feuerwehrgruppe aus Matzendorf.

