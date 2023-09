Supermarkt-Dieb: Der Modus Operandi hatte ihn verraten

Letztendlich brachte einen 58-jährigen Belarussen seine eigene Vorgangsweise - sein Modus Operandi - als Dieb zu Fall. Zum einen bevorzugte er eine bestimmte Supermarktkette, zum anderen gab er sich nicht mit ein paar Dosen Softdrinks zufrieden - bei ihm mussten es gleich Paletten der Getränke sein. Und nachdem er am 17. Juli dieses Jahres auf frischer Tat in Laa an der Thaya ertappt wurde, glichen die Beamten seine Vorgangsweise mit früheren Taten ab.

Und tatsächlich ergaben sich vier Übereinstimmungen im Jahr 2022. Die Serie begann am 23. Februar letzten Jahres mit zwei Diebstahlsversuchen in Sollenau. Bei den Versuchen blieb es deshalb, weil die Beute im Kofferraum eines vom 58-Jährigen angemieteten Autos gefunden wurde. Erpersdorf am 11. Mai war das nächste Ziel des Weißrussen. Dort sei er zufällig mit dem Bus - aus Polen kommend - gelandet, wie er Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg erzählte.

Stehlen in Österreich, weil es so schön ist hier

Die Richterin fragte nach, warum er denn grad nach Österreich zum Stehlen käme. Er sei schon früher oft hier gewesen: „Das Land gefällt mir so gut.“ Seine Art Tourismus beschränkte sich aber weiterhin aufs Kriminelle. In Bad Deutsch-Altenburg machte er am 5. Dezember letzten Jahres eine Beute von 72 Paletten Getränkedosen im Wert von rund 1.900 Euro. Für all diese Taten lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft auf gewerbsmäßigen Diebstahl.

Verteidiger Patrick Kleinbauer blieb in seinem Plädoyer, die geständige Verantwortung seines Mandanten ins Treffen zu führen, ebenso wie dessen Unbescholtenheit. Ob der tatsächlichen Beute zweifelte Kleinbauer auch die angeklagte Gewerbsmäßigkeit an. Aber an der hatte Zbiral keinen Zweifel, denn es genüge die Absicht sich durch die Taten ein Einkommen zu verschaffen. Sie verurteilte den 58-Jährigen zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, wovon er fünf tatsächlich verbüßen muss. Der Belarusse nahm das Urteil an.