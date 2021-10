Bereits vergangenen Herbst ist der Landeskindergarten in Eggendorf um eine Gruppe gewachsen. Mangels Platz wurde damals der Bewegungsraum umfunktioniert, um die Kinder dort unterzubringen. Deshalb wurde im April mit dem Bau eines neuen Turnsaals begonnen. Geplant war die Fertigstellung eigentlich bis September. Aufgrund eines Wasserschadens, der durch eines der letzten Starkregenereignisse verursacht wurde, haben sich die Bauarbeiten nun verzögert. Wegen eines Defekts im Dach wurde der komplette Neubau und Teile des Altbaus unter Wasser gesetzt. Boden, Türen und Möbel gingen kaputt, teilweise mussten auch Wände weggerissen werden.

Beim Elternsprechtag vor zwei Wochen erklärte SPÖ-Bürgermeister Thomas Pollak den Eltern die unangenehme Situation: „Beschwerden hat es mir gegenüber an und für sich keine gegeben. Das Einzige, was nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen ist, war die Bitte, das Essen derzeit selbst mitzunehmen, da leider auch die Küche betroffen ist. Das ist natürlich verständlich, aber das können wir so schnell nicht ändern.“

Momentan sind die betroffenen Kinder in die Räumlichkeiten der anderen drei Gruppen aufgeteilt. Aus derzeitiger Sicht rechnet man mit einer Fertigstellung Mitte Oktober.

„Es verläuft alles gut, die Trocknung ist soweit fertig und jetzt können wir die Böden wieder herrichten“, so Pollak im Gespräch mit der NÖN.