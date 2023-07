Oberarzt des Wiener Neustädter Spitals mit Award ausgezeichnet

„Da sich für den Award jedes Jahr zahlreiche höchst kompetente Kolleginnen und Kollegen aus akademischen Häusern und Universitäten bewerben, war ich natürlich überrascht, diese Auszeichnung zu erhalten. Es macht mich stolz, dass ich das Komitee mit meinem Projekt ‚Die Rolle zirkulierender Metaboliten bei der Leberregeneration‘ überzeugen konnte“, freut sich Oberarzt Markus Ammann über die internationale Ehrung.

Das Kenneth Warren Fellowship wird von der IHPBA jährlich weltweit an nur zwei Personen vergeben. Es dient dazu, während eines Forschungsaufenthaltes an einer ausländischen Institution finanzielle Unterstützung zu bieten. Für Markus Ammann geht es im August an die derzeit beste Forschungsklinik der USA, der Mayo Clinic in Rochester.

In seinem Projekt beschäftigt sich der in Wiener Neustadt tätige Mediziner mit im Plasma zirkulierenden Metaboliten und deren Einfluss auf die Regeneration der Leber. „In vielen Fällen stellt die operative Entfernung von primären und sekundären bösartigen Tumoren der Leber die einzige kurative therapeutische Option dar. Dies ist oft nur durch erheblichen Verlust von funktionellem Lebergewebe möglich. Der erstaunlichen Fähigkeit der Leber, ihr verlorenes Gewebe zu regenerieren, sind allerdings aus unterschiedlichen Gründen Grenzen gesetzt. Wird die individuelle Schwelle der Regenerationskapazität überschritten, ist der Patient einem hohen Risiko ausgesetzt ein postoperatives Leberversagen zu entwickeln, welches mit einer sehr hohen Morbidität und auch Mortalität vergesellschaftet ist. Zum jetzigen Zeitpunkt sind uns noch keine therapeutischen Strategien bekannt, welche die Leberregeneration kausal unterstützen bzw. ein postoperatives Leberversagen verhindern können. In diesem Jahr wird sich mein Projekt in einem translationalen Forschungsansatz diesem Thema widmen“, erklärt der Preisträger.

Der ärztliche Direktor Ojan Assadian: „Ich bin sehr stolz und freue mich über die Verleihung des Kenneth Warren Fellowships an Oberarzt Markus Ammann, da die Entscheidung des hochkarätigen Komitees unter Beweis stellt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Landesklinikum Wiener Neustadt bei der Spitze der internationalen Forschung mitwirken. Mit unseren herausragenden Ärztinnen und Ärzten zeigen wir im internationalen Vergleich, dass akademische Forschung in unserem Haus neben der fürsorglichen Patienten und Patientinnenversorgung auch einen sehr hohen Stellenwert hat.“