Muggendorfer Andreas Herzog ist der beste „Förster“ des Landes

Andreas Herzog hat den Forstwirtschaftswettbewerb gewonnen und ist damit Landesmeister in der U18. Beim Forstentscheid wird in verschiedenen Disziplinen wie dem Präzisionsschnitt, dem Entasten oder dem Kettenwechseln das Arbeiten im Wald simuliert. Beim Präzisionsschnitt geht es darum, eine möglichst gerade Scheibe vom Baum herunterzuschneiden, beim Kettenwechseln wird die Kette der Motorsäge getauscht und beim Entasten der Baum von Ästen befreit.

„Es geht um Präzision, Schnelligkeit und Kraft. Das Wichtigste ist viel Übung und Training“, erklärt der mittlerweile 18-Jährige der NÖN im Gespräch. Die Forstmeisterschaften wurden dem Schüler bereits in die Wiege gelegt. Von klein auf hat er seinen Vater und seinen Onkel, die ebenfalls geschnitten haben, zu Meisterschaften begleitet.

An den Forstmeisterschaften gefällt ihm, dass er andere Leute trifft. „Mir taugt es einfach und ich kann es gut.“ Nach den Landesmeisterschaften bereitet er sich nun auf die Staatsmeisterschaften in Tamsweg vor: „Ich werde schauen, was kommt, und das Beste rausholen.“