Mag. Philipp Gruber begann 2005, nach Absolvierung des Diplomstudiums der Rechtswissenschaften und der Gerichtspraxis sowie einer Tätigkeit als Jurist an der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt, als Klubreferent im Landtagsklub der Volkspartei Niederösterreich. 2014 wurde er zum Klubdirektor-Stellvertreter bestellt, seit 2012 ist er zudem Klubobmann der VP Wiener Neustadt. Gruber ist verheiratet und hat einen Sohn. In seiner neuen Aufgabe folgt er auf Leopold Steinmayer, der mit Jahresende nach 37 Jahren Dienst im Landtagsklub, davon sieben Jahre als Klubdirektor, in den Ruhestand übertrat.