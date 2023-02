Sowohl das Ergebnis im Land als auch jenes im Wahlkreis ist aus Sicht der Neos erfreulich: „Es ist ein gutes Zeichen für Neos und bestätigt, dass wir in den Landtag eingezogen sind, um zu bleiben und weiter zu wachsen“, sagt Spitzenkandidat Bernhard Lutzer: „Besonders die überdurchschnittlichen Zuwächse in der Stadt Wiener Neustadt sind ein Zeichen, dass unsere Arbeit in der Stadt von den Menschen gesehen und honoriert wird.“

Im Wahlkreis haben sich die Neos von 4,6 auf 5,9 Prozent gesteigert, in der Stadt Wiener Neustadt gab es gar ein Plus von zwei Prozentpunkten auf 7,35 Prozent der Stimmen.

„Wir sehen das Ergebnis als ein Zeichen der Wertschätzung der Wähler für unsere Arbeit“, sagt Lutzer: „Es sind Inhalte gefragt und nicht Machtspielereien. Dafür stehen wir Neos und werden auch in Zukunft dafür kämpfen.“

Einziger Wermutstropfen mit Blick auf das Landesergebnis ist, dass die Klubstärke wieder nicht erreicht wurde: Man hätte sich „natürlich das vierte Mandat gewünscht, um noch schlagkräftiger zu sein“, heißt es: „Aber wir werden auch mit drei Abgeordneten den Regierenden auf die Finger schauen.“

