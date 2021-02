Gut Ding braucht Weile: Sieben Jahre lang dauerte die Entwickelung der eigenen Sorte, dem sogenannten Chia-Angelo. Eine andere Sorte gibt es in ganz Europa nicht. Die ursprünglich aus Mexiko stammende Pflanze wurde von den Majas Chia genannt, was übersetzt so viel wie Kraft bedeutet. Die gesunden Samen können gequollen als Pudding, als Topping über der Smoothiebowl, ins Müsli gerührt oder im Brot mitgebacken werden und sind schwer in Mode. Dieser Trend ging auch an Krachbüchler nicht unbemerkt vorüber.

SPAR/Johannes Brunnbauer

„Ich bin stets auf der Suche nach neuen Sonderkulturen, die auch am Steinfeld in Niederösterreich gut gedeihen“, so der innovative Landbauer und Pionier von Sonderkulturen. So kam er zu dem Entschluss, den Anbau von Chia in Österreich auszuprobieren. Der Biohof Krachbüchler ist nun einer der Betriebe, die den Bio-Chia für Spar anbauen. Der Familienbetrieb hat rund 150 Hektar Anbaufläche.

Neben Chia, findet man Linsen, Leinsamen, Buchweizen, Hirse sowie andere Getreidearten auf den Anbauflächen rund um Sollenau. Für Krachbüchler ist Bio eine Lebenseinstellung: „Ich bin seit 25 Jahren Bio-Bauer und war einer der ersten mit einem Biobetrieb in der Region. Ich habe schnell erkannt, dass man nur mit der Natur arbeiten kann und nicht gegen die Natur.“