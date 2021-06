Der Gewinner des Mal- und Zeichenwettbewerbes „Unser Wald und seine Pflanzen und Tiere“ der Landwirtschaftskammer NÖ steht fest. Den ersten Platz hat die 3. Klasse von Klassenlehrerin Marion Gneist der Volksschule Winzendorf-Muthmannsdorf gemacht. Insgesamt 101 Volksschulen mit 189 Klassen aus ganz Niederösterreich haben an dem Projekt teilgenommen. Es wurden dabei 39 Klassen-Projekte und rund 1.950 Einzelzeichnungen von den Klassen zur Bewertung eingereicht.

Das Bild der Winzendorfer Schüler hat sich mit der Gegenüberstellung von „Gesunder Wald“ und „Kranker Wald“ künstlerisch hervorgehoben und dadurch in der Beurteilung auch durchgesetzt.

„Das ist eine ganz tolle Leistung. Als wir das erfahren haben, haben wir uns alle sehr gefreut“, so Direktorin Monika Wachlhofer. Immerhin wisse man im Vorfeld ja nicht, ob man auch tatsächlich Chancen hätte zu gewinnen, und was die anderen Schulen aus dem Thema machen würden. „Für mich waren die Kinder deshalb schon vorher Sieger und die Zeichnung ein Siegerprojekt. Die Klasse hat das so toll gemacht. Es war eine Freude, ihnen bei der Umsetzung zuzusehen.“

Als Belohnung hat es, allerdings noch vor der Bekanntgabe des Ergebnisses und passend zum Projekt, eine selbstgebackene Waldtorte von der Direktorin gegeben. Als Preis erhielten die Schüler der 3. Klasse einen Vogelnistkasten für die Schule und einen Waldpädagogiktag, der noch vor den Sommerferien eingelöst werden wird.