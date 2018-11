In der Ausstellung selbst sind über 100 Ausstellungsstücke zu bewundern. Darunter befinden sich Kinderuniformen, Uniformen aus der K u.K Monarchie, NS-Zeit bis in die heutige Zeit. Viele Besucher waren in ihren teils prachtvollen Uniformen wie Feuerwehr, Bürgerkorps, Rettung, Polizei, Bundesheer, Musik sowie auch anderen Vereinen vertreten. Zahlreiche Repräsendanten der Politik aus Lanzenkirchen und der Umgebung waren auch anwesend.

Vor dem ehemalien Gasthaus Thurner wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Eine kleine Bläsergruppe des Musikvereins Warth-Scheiblingkirchen-Bromberg gaben einige Musikeinlagen zum Besten.

Wer die Ausstellung besuchen möchte, hat die Möglichkeit bis am 18. November 2018, Samstag und Sonntag von 10:00 – 18:00 und Mittwochs von 13:00 – 18:00 Uhr im ehemaligen Gasthaus Thurner.