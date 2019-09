Cannabis-Indoorplantage hinter der Wandverkleidung ... .

Hinter einer Wandverkleidung versteckt, ist am Mittwoch in einem Wohnhaus in Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) eine professionelle Cannabis-Indoorplantage entdeckt worden. Der Betreiber, ein 62-jähriger Wiener, wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag angezeigt. Er war geständig.