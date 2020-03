Die Lebensmittelversorgung in Lanzenkirchen sei gesichert, erklären Bürgermeister Bernhard Karnthaler und Wirtschaftsgemeinderat Markus Kitzmüller-Schütz (beide ÖVP) in einer Aussendung. "Gerade jetzt sind die Lanzenkirchnerinnen und Lanzenkirchner aufgerufen, die heimischen Betriebe und Nahversorger in unserer Gemeinde zu unterstützen. Die regional produzierten Lebensmittel und die örtlichen Nahversorger müssen wieder an Wertschätzung gewinnen", appellieren die beiden. Neben den örtlichen Supermärkten würden auch die lokalen Direktvermarkter zu den systemrelevanten Nahversorgern zählen, heißt es in der Aussendung.

Aktuell können folgende Angebote der Direktvermarkter genutzt werden: