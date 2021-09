Nach zwölf Jahren an der Sport-NMS hieß es für Martin Friedl Abschied nehmen – „bereit für eine neue Herausforderung“, wie er selbst sagt, wird er künftig als Schulleiter der NMS Lanzenkirchen fungieren.

Friedl war davor bereits an der Hauptschule West und an der Waldschule tätig, die neue Schule ist prädestiniert für ihn: „Ich wohne in der Nähe, die Gemeinde stellt der Schule vieles zur Verfügung, wir haben einen modernen Computersaal und in jeder Klasse ein Smartboard.“ Im Lockdown wurde Friedl vor allem eines klar: „Ich möchte unbedingt mit dem Trend der Digitalisierung mitgehen, die Schüler kennen sich heutzutage alle bestens mit Computern und Handys aus.“ Martin Friedl unterrichtet Mathematik, Technisches Werken und Sport, an seiner neuen Arbeitsstelle mit 125 Schülern und 18 Lehrern hat er bereits einiges geplant: „Digitale Kommunikation fördern, mehr am Ortsleben teilnehmen und dicht mit dem Industriegebiet vernetzt sein, sind die Ziele“, bekundet der neue NMS-Leiter.

Durch Unterstützung der pensionierten Ex-Direktorin Andrea Kohlert und dem wöchentlichen Besuchen der Schule seit Juni hat sich Friedl an den neuen Standort gewöhnt, manches wird ihm jedoch auch fehlen: „Freunde, die ich über die Jahre immer besser kennengelernt habe, werde ich seltener sehen, außerdem werden mir die vielen Sportaktivitäten abgehen.“