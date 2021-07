Ein Festprogramm hat sie natürlich vorbereitet, die Orgel erstrahlt in neuem Glanz jeweils sonntags um 20.00 Uhr.

Die Konzerte finden freitags und samstags um 19.00 Uhr, sonntags um 11.00 Uhr im Kolomanisaal und um 20.00 Uhr in der Stiftskirche statt. International bekannte Künstler musizieren ebenso wie junge aufstrebende Talente und Prima la musica Siegerinnen. An den Sonntagen sind Orgel & Trompete, Orgel & Violine, Orgel & Violoncello, Orgel & 2 Hörner zu hören. Zu Gast sind auch Solisten der Wiener Symphoniker und der Tonkünstler, Kunstpfeifer Nikolaus Habjan sowie Albin Paulus mit einem Soloprogramm.

An den Sommerabenden sind alle Genres vertreten, angefangen mit einem Potpourri der Epochen, südamerikanische Impressionen, Gold & Silber – alte Bekannte, Glanzlichter, We‘ll Be Together Again – Jazz, Sunday Rhapsody, Jubilatio, More of Us – Klassik und mehr, Heiße Luft – Wanderkonzert, Con Fantasia, Ave maris stella, eine süße Versuchung aus Wien, unfassbar weit – vertraut nah, Song & Dance, variatio delectat,

Zum Schluss hören wir junge Talente, Dowland – der erste Singer-Songwriter? und Finale festivo.

So viele magische Titel, die musikalisch neugierig machen ...

