Seit 2016 gibt es den Verein Custos in Via. Das erste von ihnen organisierte Historienfest bei der Haderswörther Feuerwehr diente als Willkommensfest für andere Mittelalter-Vereine.

Insgesamt 15 davon konnten die über 1000 Besucher am Wochenende in ihren Zeltlagern sehen und allerlei über historische Waffen und Gewandungen lernen. Kinder hatten die Möglichkeit, zahlreiche Spielestationen, darunter Bogenschießen, mit einem Ritterschlag zu beenden.

„Das größte Lob, das bisher kam, ist, dass die Händler und Aussteller eine so hohe Qualität haben.“, sagt Obmann Sascha Tasch und zeigt sich zufrieden. Angeboten wurden wie auf Mittelalterfesten üblich verschiedenste Handarbeit, Weine und Liköre, Schmuck, Waffen, Lederarbeit, Felle und Holzarbeit. Die gute Organisation ließ zu, dass ein abwechslungsreiches Angebot vorhanden war, ohne, dass sich die Händler und Aussteller geschäftlich in die Quere kamen.

Beim Händler „Pfotenschmuck“ hat NÖN-Redakteurin Stefanie Marek Handarbeit unter der Anleitung von Michael und Barbara Dimminger gleich selbst ausprobieren dürfen, einen Pfriem (mittelalterliches Alround-Werkzeug) geschmiedet und eine dazu passende Ledertasche genäht.

Für Musik sorgte die Gruppe Furax mit Dudelsack und Trommel und auch Kampfvorführungen wie der Vollkontakt Schwertkampf wurden von den Gruppen Wotans wilde Meute, Burgum Ardacher und Flakka Clan Güssing geboten.

Trotz Regen am Samstagnachmittag war das Fest ein voller Erfolg. Über zukünftige Feste hält sich Custos in Via noch bedeckt.