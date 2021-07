Die NMS Lanzenkirchen durfte ihre langjährige Leiterin verabschieden: Andrea Kohlert, die 32 Jahre als Lehrerin und zuletzt zehn Jahre als Direktorin fungiert hatte, tritt in den Ruhestand.

Der Abschied fiel ihr in den letzten Tagen besonders schwer, wie Kohlert beteuert: „Die letzten beiden Jahre waren aufgrund von Corona sehr mühsam.

Durch die Besonderheiten, die sich Schüler und Lehrer gemeinsam einfallen lassen haben, wurde ich aber noch einmal sehr emotional.“ Am Mittwochabend fand eine überraschende Verabschiedung mit den Bürgermeistern aus Katzelsdorf und Lanzenkirchen statt, am Donnerstag gab es von den Schülern Rosen und ein gemaltes Bild – und am Freitag wurde Kohlert sogar mit einem Mercedes-Oldtimer zur Schule gefahren, ehe die Schüler und Lehrer für sie Spalier standen.

„Es gab so viele schöne Momente in den 42 Jahren, in denen ich hier gearbeitet habe. Erlebnisse wie Sommersport- und Sprachwochen, gedrehte Filme und Theaterstücke bleiben besonders in Erinnerung“, so Kohlert gegenüber der NÖN.

Die Nachfolge für die Schule wird in den nächsten Tagen entschieden.