Fünf Monate nach der Eröffnung im November plant man in der Tauschbox schon mit einer Erweiterung des Lokals: Traude Jeitler, die die Idee zur Tauschbox hatte, bestätigt, dass zu den Öffnungszeiten am Montag, Mittwoch und Samstag so viele Menschen kommen, dass ein Ausbau geplant ist.

„Wir ließen es langsam angehen“, sagte ÖVP-Vize und ehrenamtliche Mitarbeiterin Heide Lamberg, „unsere Erwartungen wurden aber bei weitem übertroffen.“ In der Tauschbox können funktionsfähige Geräte, Kleidungsstücke und alles, was nicht mehr gebraucht wird, abgegeben und anderes, welches man zu Hause benötigt, frei mitgenommen werden. Ist das Lager voll, arbeitet man mit Diakon Rudolf Nährer aus Neunkirchen zusammen, damit nichts weggeworfen werden muss. Die Menschen kommen nicht nur aus der Gemeinde oder der Region, sondern auch aus Wien.

ÖVP-Nationalratsabgeordnete Irene Neumann-Hartberger, die Schuhe mitbrachte, ist ebenfalls begeistert von der Idee. „Das ist ein Vorbild für Nachhaltigkeit“, sagt sie, während sie stöbert.