Mit Anfang Mai hat Bettina Reiterer ihre Praxis eröffnet. Die Öffnungszeiten: Montag 7:30-13:00 Uhr, Dienstag 14:30 - 18:30 Uhr, Mittwoch 7:30 - 13:00 Uhr und Freitag 7:30 - 12:30 Uhr.

Kontakt: 02627/20 0 20, FAX 02627/20 0 20-5, mail@ordination-reiterer.at - Praxisgemeinschaft Lilienhof, Schlossplatz 2 , 2821 Lanzenkirchen

"Als Bürgermeister freut es mich, dass sich Bettina Reiterer für die Planstelle in Lanzenkirchen beworben hat. Mit ihr bekommen die Lanzenkirchnerinnen und Lanzenkirchner eine ausgezeichnete Medizinerin als erste Ansprechpartnerin in Gesundheitsfragen.“, so Bürgermeister Bernhard Karnthaler (ÖVP).