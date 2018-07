Beim Feuerwehrhaus in Haderswörth wird diesen Samstag, dem 21. Juli, von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr das erste Mittelalterfest des Vereins „Custos in via“ über die Bühne gehen. 15 verschiedene Darstellergruppen werden verschiedenste Stile von Früh- bis Hochmittelalter präsentieren.

Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten wie zum Beispiel einen speziellen „Kistenbraten“, bei dem das Fleisch in einer oben brennenden Kiste durch die Oberhitze gegart wird. Außerdem werden mittelalterliche Kleidung, Honigspezialitäten, Kräutermischungen, Felle, Waffen und Ähnliches zum Verkauf geboten.