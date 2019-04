Der Spielplatz in Haderswörth lockt vor allem in den Sommermonaten viele Familien zum Verweilen. Aktuell ist der Platz an der Leitha aber in der Kritik. Stein des Anstoßes ist der Abhang, der wenige Meter vom Spielschiff entfernt das Flussbett abgrenzt. SPÖ-Gemeinderat Wilhelm Pauschenwein sieht hier dringenden Handlungsbedarf.

Er sagt: „In dem Bereich ist dringend eine Regulierung der Leitha notwendig sowie eine kurzfristige Sicherung, es ist ein zwei Meter großer Abgrund.“ Er fordert Sofortmaßnahmen, die noch vor dem Sommer umgesetzt werden sollen – „bevor die Familien den beliebten Kinderspielplatz besiedeln“, so Pauschenwein, der das auch in den sozialen Netzwerken thematisiert hat. Dort wird von Usern unter anderen auch ein Hochwasserschutz für den Bereich gefordert.

ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler sagt dazu auf NÖN-Anfrage: „Die Abteilung WA3, die den Damm saniert hat, ist seit drei Wochen darüber informiert.“ Sofortmaßnahmen würden umgesezt, sobald es der Wasserstand zulasse. Laut dem Ortschef müsse der nämlich sehr gering sein, um Arbeiten durchführen zu können. Die aktuelle Situation sei aber auch darauf zurückzuführen, dass durch die Schneeschmelze und das Frühlingswasser jetzt mehr Wasser als gewohnt an der Stelle fließt, wodurch das Bachbett weggeschwemmt worden sei.