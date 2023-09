Schuljahr startet in der Sta. Christiana Frohsdorf mit mehr Komfort

Das neue Schuljahr beginnt für die Schüler und Lehrer der Sta. Christiana Frohsdorf mit einigen Neuerungen in den Räumlichkeiten. „Wir haben über den Sommer große Schritte in der Verbesserung des Komforts und der Wohlfühlatmosphäre für Schülerinnen und Schüler, Studierenden sowie Lehrerinnen und Lehrer gemacht“, sagt Direktor Alexander Kucera.

In den Gängen der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Bildungsanstalt für Elementarpädagogik gibt es neue Sitzgelegenheiten, in den Klassen haben Holzkästen die Spinde aus Blech ersetzt. Eine Lounge mit Wandtischen und Barhockern als Ess- und Aufenthaltsgelegenheit mit Spüle und Mikrowelle wurde neu gebaut. Aus der geplanten Renovierung der Fußböden in den Büros wurde eine Komplettrenovierung. Nicht zuletzt wurde das „alte“ Kühlhaus durch eine moderne Kühlzelle ersetzt und ein Kellerraum zum modernen Lebensmittellager umgebaut.