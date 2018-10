Wie berichtet, waren in der Vorwoche leicht erhöhte Werte von Ecoli und Coliformen Bakterien im Lanzenkirchner Trinkwasser festgestellt worden. Daraufhin wurden die Leitungen gespült, am Freitag gab es dann bereits die mündliche Entwarnung, wie ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler gegenüber der NÖN erklärt.

Kurz vor Redaktionsschluss erhielt die Gemeinde auch die schriftliche Bestätigung, dass das Trinkwasser wieder einwandfrei ist.

Wie es zu den erhöhten Werten kam, konnte aber nicht geklärt werden. Karnthaler: „Die Ursache wird man nicht finden können. Die Verunreinigung war sehr gering, da hätte es sehr große Mengen an Wasser gebraucht, um davon krank zu werden. Dennoch mussten wir die Menschen warnen.“

Außerdem, so Karnthaler, sei die Verunreinigung nur punktuell an zwei Stellen in Frohsdorf festgestellt worden, im restlichen Wasserleitungsnetz seien die Werte nicht erhöht gewesen, betont der Ortschef.