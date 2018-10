Gestern, Montag, wurde die Gemeinde vom Trinkwasseruntersuchungslabor darüber verständigt, dass bei den jüngsten Proben Coliforme Bakterien und Ecoli (kann Durchfallerkrankungen auslösen) im Frohsdorfer Trinkwasser nachgewiesen wurden.

Die Ursache dafür ist bisher unerklärlich. ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler: „Es hat in letzter Zeit keine Bauarbeiten oder Neu-Anschlüsse in dem Bereich gegeben.“ Auch wenn die Erhöhung „minimal“ (Wert 2 bei Ecoli, und 3 bei Coliformen Bakterien) sei, ist das Trinkwasser derzeit nur nach dreiminütigem Abkochen genießbar, wie der Ortschef betont. Um die Mittagszeit gab es bereits einen Aushang auf der Gemeinde, Schulen und Kindergärten wurden informiert, am Nachmittag, so der Ortschef sollten die einzelnen Häuser in der Gemeinde folgen. Als Maßnahme und zur Ursachenerhebung wird das gesamte Lanzenkirchner Ortsnetz untersucht.

Mit den daraus gewonnenen Ergebnissen wird bis Mitte der Woche – Mittwoch oder Donnerstag – gerechnet, so Bernhard Karnthaler zur NÖN. Gemeindebürger werden dazu aufgefordert, sich bei Fragen jederzeit an die Gemeinde zu wenden. „Wir sind bemüht, so schnell wie möglich wieder eine gewohnt gute Wasserqualität herzustellen“, so der Bürgermeister. Das letzte Mal hatte die Gemeinde vor drei Jahren mit verunreinigtem Wasser zu kämpfen, damals wurde die Verunreinigung ebenfalls bei Proben aus Frohsdorf festgestellt.