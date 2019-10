Am 16. Oktober 2019 kam es am Nachmittag auf der Landstraße von Lanzenkirchen Richtung Wiener Neustadt zu einem Verkehrsunfall mit Überschlag.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein PKW von der Straße ab und überschlug sich.

Eine Notfallsanitäterin vom Roten Kreuz Wiener Neustadt war gerade am Heimweg vom Dienst und kam mit ihrem Privatfahrzeug an der Unfallstelle vorbei. Sie sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die verletzte Lenkerin. In weiterer Folge unterstützte sie die eingetroffenen Rotkreuz-Kollegen bei der Versorgung am Notfallort.

Die verletzte Lenkerin wurde mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.