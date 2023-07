Zehn Mitglieder angelobt beim Fest der Kleinwolkersdorfer Feuerwehr

Dreitätige Partystimmung im Ortsteil Kleinwolkersdorf. Von Surschnitzel bis zu selbstgemachten Mehlspeisen war alles für die Gäste dabei, was das kulinarische Herz begehrt. Die Palatschinken in verschiedenen Variationen waren für die Feuerwehr, die viel auf Jugendarbeit setzt, ein Schwerpunkt auf der Speisekarte. Nach der traditionellen Feldmesse am Sonntagvormittag konnten zehn neue Mitglieder angelobt und offiziell in den Dienst gestellt werden.