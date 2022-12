Silvesterlauf Piesting: Jubiläum beim Comeback .

Nach zweijähriger Corona-Pause war es am Samstag endlich so weit: Der Piestinger Silvesterlauf wurde 30. Die Siege über die drei Kilometer gingen an Jakob Langer (10:52 Minuten) und Sarah Felber (12:08). Die NÖN war mit der Kamera dabei.