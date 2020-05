Auch in Coronazeiten schnüren die Läufer des HSV Marathon Wiener Neustadt die Laufschuhe und mittlerweile sogar wieder für Laufevents. Am Sonntag fand der Wings for Life Charity World Run statt. Beim Charity-Event für die Rückenmarksforschung gab es heuer zwar keine Massenveranstaltungen, bei dem die Läufer nach und nach vom Verfolgerauto geschnappt werden, aber eine App ermöglichte es im kleinen Rahmen mit virtuellem Catcher Car zu laufen. Damit hat der Wiener Neustädter Verein Erfahrung, veranstaltete im vergangenen Jahr bereits so einen Wings for Life-App Run.

Riebel lief über 30 Kilometer

Am weitesten kam Lukas Riebel, der erst nach 2:27:39 Stunden beziehungsweise 30,45 Kilometer vom virtuellem Jäger gestellt wurde. Martina Lipp lief 22,5 Kilometer weiter. Ebenfalls im HSV-Dress dabei waren Elisabeth Baumgartner, Oliver Turobin, Karl Mustafa, Manfred Thurner und Josef Geissler dabei. Weltweit waren 77.103 Menschen aus 171 Nationen beim Wings for Life Run unterwegs. 2,8 Millionen Euro an den Spendengeldern kam zusammen.

Marathon-Geschenk zum 70er?

Während ihre Kollegen im südlichen Niederösterreich ihre Runden drehen, stellte sich Anna-Maria Seper-Krenn in Kärnten einer ganz persönlichen Herausforderung. "Vor zehn Jahren haben mein Fredi und ich das erste mal an einer HSV-Reise teilgenommen, und zwar nach München, wo ich meinen ersten Marathon bestritt und zu meiner großen Freude auf Anhieb den dritten Platz in der W60 erringen konnte", berichtet Seper-Krenn, die für den HSV läuft, aber in Kärnten wohnt.

Heuer hätte zum 70. Geburtstag wieder ein Marathon am Programm gestanden, doch Corona machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Seper-Krenn lässt sich nicht unterkriegen und umrundete ganz alleine den Wörthersee, das sind immerhin 39 Kilometer. "Es war einfach super, vielleicht wird heuer doch noch was aus dem geplanten Marathon zum 70er? Ich werd dran arbeiten", ist Seper-Krenn optimistisch.