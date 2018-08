Germania-Verfahren: Landbauer steht Rückkehr offen .

Mit der Einstellung des Ermittlungserfahrens in der "Liederbuchaffäre" stehe Udo Landbauer die Rückkehr in die Politik offen, sagte FPÖ-Landesparteiobmann Walter Rosenkranz am Freitag zur APA. Er würde sich über ein Comeback freuen, zumal der 32-Jährige aus seiner Sicht "für die FPÖ Niederösterreich unverzichtbar" sei.