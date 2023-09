Gratis-Burger für Wiener Neustädter E-Auto-Fahrer polarisiert

Für ausgefallene Marketing-Ideen ist „Le Burger“ in der Stadt schon bekannt: So gab es anlässlich des „No Pants Day“ im Mai das Angebot, einen Burger zum halben Preis zu erhalten, wenn man ohne Hose kommt. Und am „French Fry Day“ im Juli konnte man einen rohen Erdäpfel im Restaurant gegen Pommes frites eintauschen.

Jetzt hat man sich bei der Burger-Kette eine ganz besondere Art einfallen lassen, die Elektromobilität zu fördern – und auf sich selbst aufmerksam zu machen: Von 22. bis 24. September wartet auf Fahrer von E-Autos ein Gratis-Burger. Pro E-Auto und Tag gibt es einen Burger – solange der Vorrat reicht.

22. bis 24. September Gratis-Burger für Fahrer von E-Autos bei Le Burger Wiener Neustadt

Aus Marketing-Sicht hat die Aktion ihr Ziel schon im Vorfeld erreicht: Die Aufmerksamkeit ist da, es wird über „Le Burger“ und die Gratis-Burger geredet.

Meinungen gehen auseinander

Auf der Facebook-Seite der NÖN Wiener Neustadt hat der Artikel in wenigen Tagen rund 600 Reaktionen und mehr als 500 Kommentare erhalten. Die Meinungen gehen dabei auseinander: Während die einen – wie etwa Grünen-Klubobmann Michael Diller-Hnelozub – von einer „gelungenen Aktion“ sprechen, sind andere weniger angetan: Von einer „Diskriminierung von Verbrenner-Fahrern“ ist da die Rede – auch kündigen viele Nutzer an, ihre Burger künftig anderswo zu essen.

Die „Le Burger“-Gründer lassen sich durch die negativen Reaktionen nicht beirren: „Die Verantwortung für unsere Umwelt ist uns sehr wichtig“, sagen Thomas und Lukas Tauber auf NÖN-Anfrage: „Als Teil der Gastronomiebranche können wir einen großen Einfluss darauf haben. Wir bei 'Le Burger' sind daher fest davon überzeugt, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch ist, haben selbst eine kleine Flotte an Elektroautos beschafft und möchten mit dieser Aktion einen zusätzlichen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität leisten!“

Das Unternehmen verzichtet möglichst auf Plastikverpackungen, hat umweltfreundliche Verpackungslösungen eingeführt. Weiters legt Le Burger großen Wert auf die Verwendung regionaler Zutaten. „Dies trägt nicht nur zur Unterstützung der lokalen Landwirtschaft bei, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß dank kurzer Transportwege“, sagt Daniel Chuchlik, Chief Operating Officer.