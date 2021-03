Betreuerin löscht Fettbrand mit Decke in Wr. Neustadt .

Vorbildlich reagierte am Dienstag eine Betreuerin der Lebenshilfe Niederösterreich. Beim Kochen in der Unterkunft geriet ein Topf mit Öl in Brand. Geistesgegenwärtig nahm sie die Löschdecke, evakuierte die Wohnung und rief die Feuerwehr.