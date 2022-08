Bezirk Wr. Neustadt: Wenn beim Sparen das Licht aufgeht

Das Thema Energiesparen ist aktueller denn je. Um die Kosten zu senken und den Nutzen zu steigern, greifen viele mittlerweile zu LED-Beleuchtung. So auch einige Gemeinden und Betriebe der Region.

Situative Beleuchtung und LED-Straßenbeleuchtung

In Wiener Neustadt sind bereits 2.000 Lichtpunkte von insgesamt rund 8.000 im Straßennetz auf LED umgestellt worden. „Bei Straßenneubau und Sanierungen wird nur noch LED-Beleuchtung errichtet“, erklärt Pressesprecher Thomas Iwanschitz. Das entspreche rund 200 bis 300 Lichtpunkten pro Jahr.

Ab Herbst möchte man sich zudem einem Pilotprojekt widmen – und zwar der situativen Beleuchtung. Abhängig vom Verkehr werden die Leuchten gedimmt. Ein ähnliches Konzept gibt es bereits im Park an der Wohlfahrtgasse sowie im Anton Wodica-Park. Die Lampen erhellen sich in diesen Bereichen, wenn Spaziergänger oder Radfahrer vorbeikommen.

In der Gemeinde Katzelsdorf investierte man rund 800.000 Euro in die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen. Eine Summe, die es laut ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl mehr als wert war: „Es war die richtige Entscheidung. Wir ersparen uns so 50.000 Euro im Jahr an Energiekosten.“ Noch im August wird das Projekt fertiggestellt. Danach wolle man die Umstellung auch in öffentlichen Gebäuden umsetzen.

Die Devise lautet: "Licht aus"

„Das Schloss wird derzeit nicht beleuchtet, um Kosten einzusparen“, betont Nistl. Doch nicht nur die Energiekosten hätten laut dem Ortschef für eine Umstellung gesprochen. Auch der Umweltgedanke spielte eine große Rolle. „Der Blendeffekt ist jetzt weg, für die Insektenwelt sind LED-Lampen auch besser und das Schlafverhalten in den Wohnhäusern ist ein anderes, da diese Leuchten gezielt auf Gehwege und Straße blenden“, so der Ortschef.

Auf viel Licht ist man auch in der Bäckerei Koll mit Hauptsitz in Kirchschlag angewiesen. Hier verbrauchen die Filialen in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen insgesamt 1,1 Millionen Kilowatt pro Jahr. Eine Summe, die Geschäftsführer Reinhold Koll nun etwas senken möchte.

Eine Maßnahme ist dabei die Umstellung der Leuchtmittel. „Diese ist großteils schon erfolgt“, so Koll. Außerdem möchte er das Bewusstsein seiner Mitarbeiter hinsichtlich Energiesparen stärken: „Es muss nicht unnötig ein Licht brennen oder die Klimaanlage auf ein Minimum heruntergedreht werden.“

Nochmals andere Dimensionen beim Lichtverbrauch gibt es bei der Genossenschaft Wien Süd. Von Wiener Neustadt aus betreut diese rund 5.000 Wohneinheiten. Eine der größten ist die Porsche-Siedlung. Hier setzt man laut Standortleiter Thomas Frantsich schon seit Jahren auf LED.

„Bei Bestandsanlagen haben wir auch auf Bewegungsmelder umgestellt“, betont er. Zusätzlichen Strom für die Beleuchtung in der Porsche-Siedlung liefert zudem eine Photovoltaikanlage. Bei Genossenschaftsobjekten, wo es noch keine LED-Lampen gibt, werde man sukzessive umstellen.

Sandra Klawacs, Centermanagerin der Merkur-city. Foto: Gemeinde, Maurer

Ebenfalls auf LED will man in der Wiener Neustädter Merkurcity setzen. Hier werden nach Angaben von Centermanagerin Sandra Klawacs die Leuchtmittel Schritt für Schritt auf LED umgestellt. Zudem wird das Licht in Allgemeinräumen der Mitarbeiter über Bewegungsmelder gesteuert. Gänzlich dunkel wird es in der Merkurcity jedoch nicht, denn: „Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dürfen wir leider gewisse Beleuchtungen nicht komplett deaktivieren beziehungsweise abdrehen“, erklärt die Centermanagerin.

