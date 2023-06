Baumit-Lehrlinge holen bei Champions-Gala Stockerlplätze nach Waldegg

111 Lehrlinge aus 34 niederösterreichischen Industriebetrieben stellten in neun Kategorien ihr Können unter Beweis.

Baumit Lehrling Julian Wöhrer erzielte Platz 1 in der Kategorie Prozesstechnik. Den 3. Platz beim Teambewerb „Industrie 4.0“ lieferten Leon Huber, Christop Neuwirth, Mario Postl und Nico Schandl. Darüber hinaus gab es bei den Maschinenbautechnikern Bernhard Herz und Mario Postl allen Grund zum Feiern. Sie belegten die Plätze 5 und 8.

"Ich bin auch heuer wieder extrem stolz auf die Leistungen unserer Lehrlinge. Einen Kategoriegewinner und Platz 3 im Teambewerb ist bemerkenswert", freut sich Karl Postl, Ausbildungsleiter der Baumit Lehrwerkstätte.

Christoph Neuwirth, Julian Wöhrer, Mario Postl (sitzend), Manfred Postl, Walter Gems, Manfred Mikusch, Maria Böhm, Roland Hochwartner, Nico Schandl, Leon Huber, Bernhard Herz und Karl Postl. Foto: Josef Bollwein

In der Sonderkategorie „Industrie 4.0“, mussten die angehenden Fachkräfte neben Know-how, Teamarbeit und berufsübergreifender Zusammenarbeit auch handwerkliches Geschick und kommunikative Skills unter Beweis stellen. In diesem Jahr wurde der Wettbewerbs-Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gerichtet. Die Aufgabe bestand darin, eine Sortieranlage samt Produktversand und Einlagerung zu entwerfen. Leon Huber, Christoph Neuwirth, Mario Postl und Nico Schandl vom Team "Baumit Titans" holten sich in dieser Sonderkategorie den beachtlichen 3. Platz.

„Die Digitalisierung vollzieht sich in einem europaweit aufgestellten Industriebetrieb wie Baumit rasend schnell. Mit Platz 3 in der Sonderkategorie Industrie 4.0 haben unsere Burschen bewiesen, dass sie beim Themenbereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft schon bestens aufgestellt sind. Sie alle haben bei Baumit glänzende Karrierechancen,“ freut sich Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH.