Dem Bewerb der am 1. Juni in der Landesberufsschule in Pöchlarn stattfand, stellten sich sowohl Natalie Hendling, Lehrling im 1. Lehrjahr, als auch Elias Plochberger, der bereits das 4. Jahr Tischlereitechnik - Schwerpunkt Planung absolviert.

Beide schafften die Aufgabe in den vorgesehenen viereinhalb Stunden meisterhaft und erreichten den hervorragenden 2. Platz.