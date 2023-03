Wiener Neustädterin Anna Sederl ist beste Nachwuchs-Floristin in NÖ

Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ hat Niederösterreichs Floristik-Nachwuchs beim Landeslehrlingswettbewerb auf der „pool & garden“ auf der Messe Tulln mit hervorragenden Leistungen aufhorchen lassen. Der Sieg beim Wettbewerb ging an Anna Sederl (Ausbildungsbetrieb Schick Blumenbinder, Zehnergürtel Wiener Neustadt), gefolgt von Claudia Steinbeck (Gärtnerei Bonigl, St. Pölten) und Annika Priesching (Nentwich Gartenbau GmbH, Weißenkirchen/Perschling). Vierte wurde Iris Ritzinger (Theresia Streißelberger, Waidhofen/Ybbs). Alle vier haben sich damit für den im Juni in Feldkirch in Vorarlberg stattfindenden Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert.

Siegerinnen auch in fünf Einzelkategorien

Die Lehrlinge mussten ihr Können mit Werkstücken in fünf Kategorien beweisen: Strauß, Trauerarbeit, Gefäßbepflanzung, Brautstrauß und Türschmuck. Zusätzlich zu der Gesamtwertung wurden auch in den einzelnen Kategorien die Siegerinnen gekürt, wobei die Wiener Neustädter Gesamtsiegerin Anna Sederl zwei Kategorien (Strauß und Gefäßbepflanzung) für sich entscheiden konnte.

NÖ Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck, Tullns Vizebürgermeister Harald Schinnerl, AK NÖ-Vizepräsidentin Gerda Schilcher, Messe Tulln-Geschäftsführer Wolfgang Strasser und LAbg. Christoph Kaufmann (2. Reihe v. l.) gratulierten den Gewinnerinnen Iris Ritzinger (4. Platz), Annika Priesching (3.), Claudia Steinbeck (2.) und Gesamtsiegerin Anna Sederl (v.l.) Foto: Foto Schwarzenegger_Alexandra, Foto Schwarzenegger_Alexandra

„Unsere niederösterreichischen Lehrlinge in der Floristik stehen für Stil, Gefühl für den richtigen Blumenschmuck zum passenden Anlass und höchstes handwerkliches Können“, so Thomas Kaltenböck, der Innungsmeister der NÖ Gärtner und Floristen. „Sie bringen die Natur so richtig zum Blühen.“

